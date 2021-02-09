В Орловской области объяснили высокую смертность от коронавируса

9.2.2021 | 13:58 Медицина, Новости

Читайте нас в Telegram

Во время онлайн-брифинга руководитель департамента здравоохранения Иван Залогин объяснил высокую смертность от COVID-19 в регионе наличием доли людей, у которых болезнь протекает тяжело.

На онлайн-брифинге глава областного депздрава Иван Залогин объяснил высокую смертность от коронавирусной инфекции в регионе. Как заявил чиновник, дело в наличии доли людей, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме. На сегодняшний день к аппаратам ИВЛ подключено около 60 человек.

«Число больных сокращается, но тяжелых больных остается на том же уровне. Отсюда и такая статистика. Кроме того, есть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, и другими заболеваниями, в связи с которыми коронавирус протекает в более тяжелой форме, и может привести к летальному исходу», — объяснил Залогин.

Глава департамента подчеркнул, что в Орловской области нет особенного всплеска, регион держится на среднем по России уровне.

В январе от COVID-19 скончались 79 жителей Орловской области. 9 февраля оперштаб сообщил о пятерых жертвах коронавируса.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования