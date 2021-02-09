В Орловской области объяснили высокую смертность от коронавируса

Во время онлайн-брифинга руководитель департамента здравоохранения Иван Залогин объяснил высокую смертность от COVID-19 в регионе наличием доли людей, у которых болезнь протекает тяжело.

На онлайн-брифинге глава областного депздрава Иван Залогин объяснил высокую смертность от коронавирусной инфекции в регионе. Как заявил чиновник, дело в наличии доли людей, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме. На сегодняшний день к аппаратам ИВЛ подключено около 60 человек.

«Число больных сокращается, но тяжелых больных остается на том же уровне. Отсюда и такая статистика. Кроме того, есть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, и другими заболеваниями, в связи с которыми коронавирус протекает в более тяжелой форме, и может привести к летальному исходу», — объяснил Залогин.

Глава департамента подчеркнул, что в Орловской области нет особенного всплеска, регион держится на среднем по России уровне.

В январе от COVID-19 скончались 79 жителей Орловской области. 9 февраля оперштаб сообщил о пятерых жертвах коронавируса.

ИА «Орелград»