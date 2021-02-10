Орловские чиновники заплатят, чтобы узнать мнение народа о себе

Администрация губернатора заказала общественный опрос

В Орловской области администрация губернатора и правительства объявила о проведении закупки на право оказания оригинальной услуги. Заключаться она будет в организации и проведении независимых опросов населения в городах и муниципальных районах региона. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 250 тысяч рублей. Деньги будут взяты из бюджета региона.

Цель закупки: определение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления за 2020 год. Напомним, итоги таких опросов должны учитываться при составлении рейтингов эффективности работы властей на местах. Лучшим из лучших затем вручают денежные бонусы от областного правительства, ну а худших, видимо, просто берут на заметку.

Как следует из закупочной документации, опрашивать планируется граждан в возрасте 18 лет и старше, постоянно проживающих на территории всех районов и городов Орловской области. При этом в районах опрос будет проводиться в административных центрах и не менее чем в двух сельских поселениях. Беседы с народом предполагается вести как лично интервьюерами на улицах, так и по телефону.

Установлены характеристики выборки: всего в регионе опросят не менее 4500 респондентов, причем в Орле таковых должно быть не менее 1000 человек. В городах Ливны и Мценска, а также в Орловском районе предполагается опросить не менее 400 человек в каждом, в остальных районах – не менее чем по 100 человек. Выборка должна быть «репрезентативна генеральной совокупности по полу, возрасту, соотношению городских и сельских жителей».

Методику проведения независимых опросов населения, включая опросный лист с вопросами, которых должно быть не более 35, победитель тендера обязан согласовать с заказчиком, то есть с администрацией губернатора. Все расходные материалы (анкеты, маршрутные листы, опросные листы и др.) тиражируются исполнителем из средств, выделенных на исследование.

ИА «Орелград»