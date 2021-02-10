С орловцев спросят за подарки и лотереи

Налоговики проведут консультирование по вопросам декларирования доходов.

В Орловской области набирает ход очередная декларационная кампания. Она продлится до 30 апреля включительно. Об этом жителям Орловской области напоминает региональное управление ФНС России. Орловцам необходимо успеть отчитаться о своих доходах, полученных в прошлом году. В случае опоздания им грозит штраф. Впрочем, далеко не всю хорошо знакомы с нюансами декларирования.

В связи с этим, как рассказали в управлении ФНС, в налоговых инспекциях Орловской области начали работать телефоны «горячей линии». По ним жители региона могут задать интересующие их вопросы о декларационной кампании. Специалисты дадут им консультацию, подскажут, как и что сделать. Номера телефонов «горячих линий» можно найти на сайте УФНС. В Орле, например, их два: (4862) 39-20-79 и 39-21-82.

Собственные «горячие линии» работают и на районном уровне. Кроме того, на территории всей страны работает общефедеральный справочный телефонный номер Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22. Все звонки на него – бесплатные.

В УФНС также напоминают о том, что задекларировать доходы нужно, например, в случае продажи недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения. Также следует заполнить декларацию в случае получения дорогих подарков не от близких родственников, небольшого выигрыша в лотерею (от 4 до 15 тысяч рублей), сдачи имущества в аренду или получения дохода от зарубежных источников.

«Подать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой», — добавили в УФНС.

ИА «Орелград»