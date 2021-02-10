В Орловской области появится коллегия судей

В регионе стартовал конкурсный отбор в квалификационную коллегию.

Извещение о старте отбора на официальном портале Орловской области опубликовал департамент внутренней политики и развития местного самоуправления. Это ведомство официально дало старт приему документов от кандидатов для назначения в состав региональной квалификационной коллегии судей. Прием заявок продлится по 18 февраля 2021 года.

Конкретные полномочия такого органа определены Федеральным законом «Об органах судейского сообщества в РФ». Например, к их числу относится проведение проверки достоверности биографических и иных сведений, представленных кандидатами на вакантные должности судей. Коллегии также наделены правом приостанавливать, возобновлять либо прекращать полномочия судей.

Они же выдают заключения о возможности повторного привлечения к работе судей, пребывающих в отставке, и налагают дисциплинарные взыскания на судей за совершение ими дисциплинарных проступков. Порядок отбора кандидатов в региональную квалификационную коллегию в Орловской области был утвержден указом губернатора в конце января 2021 года. Кстати, именно губернатор будет рассматривать поступившие от соискателей заявки.

Ранее главой региона был утвержден перечень документов, необходимых для назначения в квалификационную коллегию судей. Согласно ему, персональные кандидатуры вправе предлагать общественные объединения и трудовые коллективы юридических лиц, зарегистрированных на территории Орловской области. Они обязаны представить протокол собрания о выдвижении кандидата и письменное согласие последнего на это.

Кроме того, в пакет документов для участия в отборе должна входить анкета с биографией кандидата, характеристика с его последнего места работы, а также заверенные в установленном порядке копии диплома о высшем юридическом образовании и трудовой книжки. Также соискатель будет обязан дать письменное согласие на обработку своих персональных данных.

ИА «Орелград»