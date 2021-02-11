В Орле решили продать молоко годичной давности

В регионе пресечены очередные попытки продажи просроченных товаров.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в 2021 году сотрудники этого ведомства выявили на территории указанных регионов уже около 200 нарушений при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД). Сделано это было в ходе анализа данных, которые ветспециалисты и уполномоченные лица различных организаций вносят в государственную информационную систему «Меркурий».

В ТУ Россельхознадзора подчеркнули, что одним из самых распространенных нарушений является оформление документов на продукцию с истекшим сроком годности. В ведомстве привели два примера из Орловской области, которые говорят сами за себя. Так, в Дмитровском районе вскрыто семь эВСД, которые были оформлены в январе 2021 года на мясо свиных голов прессованное.

В ходе проверки выяснилось, что срок годности этих продуктов истек еще 7 декабря 2020 года. Несмотря на это, просроченное орловское мясо планировали отправить в Тульскую область для реализации через местные магазины. За допущенное грубое нарушение работу виновного уполномоченного лица заблокировали на 6 месяцев.

В другом случае внимание экспертов привлекла сопроводительная документация, оформленная 18 января 2021 года на 10 тонн молока цельного сгущенного с сахаром. Документы оформил уполномоченный сотрудник одного из орловских ООО. Оказалось, что срок годности этой «сгущенки» истек в апреле 2020 года. Тем не менее, ее реализовали в Курскую область. Провинившийся работник был наказан блокировкой его учетной записи на 90 дней.

«Управлением Россельхознадзора проведены мероприятия по недопущению к реализации продукции животного происхождения с истекшим сроком годности, в адреса получателей направлены письма о недопущении реализации продукции с истекшим сроком годности», — заявили в ведомстве.

Кстати, из выявленных в 2021 году нарушений при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов 176 были допущены уполномоченными лицами, 9 – ветеринарными врачами и 9 – аттестованными специалистами.

ИА «Орелград»