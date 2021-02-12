В орловском райцентре подали мутную воду со скверным запахом

Виновные в подаче некачественной воды уже найдены и наказаны.

Подробности сообщила Орловская транспортная прокуратура, которая и провела проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Нарушения были вскрыты при проверке качества коммунальных услуг, которые оказываются жителям поселка Змиевка, административного центра Свердловского района. В частности, сообщается о выявленных фактах подачи питьевой воды с превышением допустимых норм по санитарно-эпидемиологическим показателям содержания в ней железа, мутности и запаха.

«В связи с этим прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании ОАО «РЖД» устранить нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в отношении качества подаваемой питьевой воды и обеспечить жителей поселка Змиевка питьевой водой, соответствующей требованиям», — сообщили в транспортной прокуратуре.

Кроме того, по постановлению этого надзорного органа к административной ответственности уже привлечены виновники. Таковыми были признаны местное коммунальное предприятие и его должностные лица. Они оштрафованы на общую сумму более 27 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»