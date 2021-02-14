Под Орлом мастер обокрал квартиру во время ремонта

За содеянное ремонтник угодил под уголовный суд.

Уголовное дело о краже чужого имущество рассмотрел Ливенский районный суд. На скамье подсудимых оказался местный житель, который совершил преступление практически при выполнении служебных обязанностей. Из материалов дела следует, что он был нанят семьей для проведения ремонта в квартире. Мастер воспользовался моментом, когда остался в комнате один.

Убедившись в том, что никто за его действиями не наблюдает, он обшарил все мебельные ящики. В выдвижной полке «стенки» обнаружил футляр с ювелирными изделиями – женской золотой цепочкой и кулоном. Украшения из него он вытащил, а сам футляр положил обратно. Всего мастер похитил золота на общую сумму 13 тысяч рублей. После этого он покинул чужую квартиру.

Интересно, что владельцы квартиры не сразу заметили пропажу имущества. Кража произошла в мае 2020 года, а пропажу украшений потерпевшая семья заметила только в августе. Подозрение сразу пало на мастера. Супруги «прижали» того, и он признался, что украденные украшения сдал в ломбард.

Поскольку возвращать ущерб, который супруги оценили аж в 29 тысяч рублей, вор отказался, на него было подано заявление в полицию. В судебном заседании подсудимый виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к 400 часам обязательных работ.

ИА «Орелград»