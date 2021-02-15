Морозы в Орловской области закончатся только в воскресенье

15.2.2021 | 9:56 Новости

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Гидрометцентр сообщает, что почти всю неделю за окном будет около -10°C.

Морозы в Орловской области продолжаются. По сообщению гидрометцентра, всю неделю температура будет колебаться в пределах от -9°С до -15°С. Ночью будет еще холоднее: самой морозной станет ночь с понедельника на вторник с температурой -27°С.

Потепление придет на Орловщину лишь в воскресенье: 21 февраля ожидается мокрый снег с дождем и температура -1°С.

МЧС напоминает о правилах безопасности при понижении температуры. Прежде всего, естественно, нужно одеваться по погоде, отдавая предпочтение свободной многослойной одежде, теплым стелькам и шерстяным носкам. Курящим не рекомендуется потакать своей привычке на морозе, ведь курение ослабляет периферийную циркуляцию крови, делая конечности более уязвимыми. Кроме того, необходимо полноценно питаться, так как еда – источник тепла, и снимать металлические украшения перед выходом на улицу. Дети при прогулке должны возвращаться в тепло каждые 15-20 минут.

ИА «Орелград»

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