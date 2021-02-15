Орловскому бизнесу оставили шанс перейти на УСН

Перейти на упрощенную систему налогообложения можно до 31 марта.

Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области объяснило нюансы перехода бизнеса на упрощенную систему налогообложения (УСН). Напомним, данный инструмент стал востребованным с 1 января 2021 года, когда прекратила действие другая популярная «упрощенка» — ЕНВД. Ею пользовались как индивидуальные предприниматели, так и небольшие организации. Однако теперь им следует пользоваться иными механизмами расчетов с государством.

В областной налоговой службе сообщили, что по состоянию на 1 февраля 2021 года в ИФНС по городу Орлу на учет в качестве плательщиков УСН встали уже более 5 тысяч индивидуальных предпринимателей. Но это еще не предел. Дело в том, что возможность перейти на УСН еще имеется. Сделать это могут организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД в четвертом квартале 2020 года. Но важно знать и помнить, что перейти на УСН им надо не позднее 31 марта 2021 года.

«Для применения в 2021 году упрощенной системы налогообложения необходимо не позднее 31 марта 2021 года подать в налоговый орган уведомление о переходе на УСН, — пояснили в региональном управлении ФНС. — Уведомление может быть представлено в налоговый орган лично или через представителя, направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением квалифицированной электронной подписи, а также с помощью интернет сервиса ФНС России «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица».

ИА «Орелград»