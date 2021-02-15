В Орле рассказали об успехах в борьбе с инфекциями

В регионе зафиксировано снижение заболеваемости по ряду направлений.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области, в минувшем году повышенное внимание было уделено профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. Однако специалисты не забывали и о других опасных инфекционных болезнях. Согласно годовому отчету этого ведомства, озвученному на итоговом заседании коллегии, в минувшем году благодаря проведенным организационным и надзорным мероприятиям удалось снизить уровень заболеваемости по 26 нозологическим формам инфекционных и паразитарных заболеваний.

«Наиболее существенное снижение отмечено по заболеваемости клещевым боррелиозом — на 84,5 процента, скарлатиной — на 70,6 процента, инфекционным мононуклеозом — на 55,3 процента, хроническими формами вирусных гепатитов В и С — на 59,9 процента, острыми кишечными инфекциями установленной этиологии – на 57,7 процента, энтеробиозом — на 40,2 процента, ВИЧ-инфекцией – на 34,8 процента, активным туберкулезом – на 9 процентов и туберкулезом органов дыхания – на 13,7 процента», — перечислили в Роспотребнадзоре.

Позитивно в ведомстве отметили и стабильность эпидситуации по так называемым вакциноуправляемым инфекциям. Например, эксперты указывают на отсутствие распространения краснухи при регистрации завозных случаев в течение последних 5-ти лет. Кроме того, в регионе не фиксировались в минувшем году дифтерия и столбняк, а случаи вирусного гепатита В среди взрослых в последнее время являются единичными – по 1-2 случая в год. Дети этим видом гепатита в Орловской области не болели с 2007 года, что, по мнению специалистов, подтверждает эффективность проводимой вакцинации.

ИА «Орелград»