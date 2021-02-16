Орловская область вернула Москве 60 млн рублей

16.2.2021 | 10:41 Новости, Политика, Экономика

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Федеральный трансферт пришлось вернуть из-за неэффективной работы бывшего департамента Блохина.
В мае 2018 года министерство финансов РФ приказало федеральному казначейство взыскать с орловского областного департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства 60 млн 268 тыс. рублей, перечислив их в федеральный бюджет, выяснил «Орелтаймс»

Средства ныне ликвидированный департамент не использовал по назначению. 60 млн рублей, которые можно было потратить в регионе, вернулись в столицу.

Напомним, что департамент строительства, ЖКХ, ТЭК и дорожного хозяйства Орловской области ликвидировали в феврале, разделив на два. Последний начальник общего департамента Денис Блохин получил два года условно по делу о растрате 33 млн рублей.
ИА «Орелград»
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