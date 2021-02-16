Орловская прокуратура восстановила права дольщиков

Прокурорская проверка показала, что строительная компания получила от них 3,2 млн рублей и «динамит» уже третий год.

Прокуратура Орловского района проверила, как проходит возведение многоквартирного дома поз. 5 в деревне Образцово. Выяснилось, что «Специализированный застройщик СТС 57» привлек на строительство 3,2 млн рублей с дольщиков.

Изначально дома должны были сдать во втором полугодии 2018 года, однако этого не произошло. Сроки неоднократно переносились, сейчас здание обещают достроить к апрелю 2022 года.

Прокуратура приняла меры: восстановление прав дольщиков рассматривали на заседаниях межведомственной рабочей группы, строительной компании вносили представления.

В итоге права дольщиков удалось восстановить. Договоры долевого участия расторгли, одному орловцу вернули деньги в полном объеме, второму – предоставили квартиру в другом доме.

ИА «Орелград»