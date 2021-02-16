Орловская прокуратура восстановила права дольщиков

16.2.2021 | 10:20 Закон и порядок, Новости, Общество, Строительство

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Прокурорская проверка показала, что строительная компания получила от них 3,2 млн рублей и «динамит» уже третий год.

 

Прокуратура Орловского района проверила, как проходит возведение многоквартирного дома поз. 5 в деревне Образцово. Выяснилось, что «Специализированный застройщик СТС 57» привлек на строительство 3,2 млн рублей с дольщиков.

Изначально дома должны были сдать во втором полугодии 2018 года, однако этого не произошло. Сроки неоднократно переносились, сейчас здание обещают достроить к апрелю 2022 года.

Прокуратура приняла меры: восстановление прав дольщиков рассматривали на заседаниях межведомственной рабочей группы, строительной компании вносили представления.

В итоге права дольщиков удалось восстановить. Договоры долевого участия расторгли, одному орловцу вернули деньги в полном объеме, второму – предоставили квартиру в другом доме.

ИА «Орелград»

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