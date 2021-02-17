Парахин попросил журналиста «перезвонить по закрытой связи» после вопроса о ярмарках

Андрей Караулов связался с мэром Орла после сообщения прокуратуры

Журналист Андрей Караулов позвонил мэру Орла Юрию Парахину после сообщения прокуратуры о том, что у чиновника есть личный интерес в переносе ярмарок с площадей Жукова и Комсомольской. Однако мэр отказался разговаривать, попросив Караулова «перезвонить по закрытой связи». Запись разговора Караулов опубликовал у себя на YouTube-канале.

Ранее областная прокуратура при проверке плана размещения ярмарок на 2021 год выявила нарушения антикоррупционного законодательства. Оказалось, что предпринимателям вместо привычных мест предложили разные площадки, в том числе территории фирмы «Золотой век» с Южного рынка. Это ни что иное, как «кошелёк» Парахина — уйдя на госслужбу, он передал фирме в доверительное управление свои доли в компаниях «Партнёр», «Универсал» и «Союз».

По мнению Андрея Караулова, заявление Парахина является надежным подспорьем для действий орловской прокуратуры.

ИА «Орелград»