Прокуратура проверит информацию о некачественном твороге в детсадах Орла

17.2.2021 | 10:19 Закон и порядок, Новости, Общество

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Проверку организовали по факту сообщений СМИ, опубликованных накануне.

Областная прокуратура проверяет сообщения средств массовой информации о поставке некачественного творога в детские сады города Орла. К данному моменту установили, что в январе «Злынковский молочный комбинат» из Брянской области поставил по муниципальному контракту творог с трансглутаминазой. Этот фермент запрещен регламентом таможенного союза.

Прокуратура проверит, насколько соблюдаются законы при госзакупках, и даст оценку действиям или бездействию заказчиков, обязанных контролировать исполнение муниципальных контрактов, а также действиям поставщика.

ИА «Орелград»

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