Прокуратура проверит информацию о некачественном твороге в детсадах Орла

Проверку организовали по факту сообщений СМИ, опубликованных накануне.

Областная прокуратура проверяет сообщения средств массовой информации о поставке некачественного творога в детские сады города Орла. К данному моменту установили, что в январе «Злынковский молочный комбинат» из Брянской области поставил по муниципальному контракту творог с трансглутаминазой. Этот фермент запрещен регламентом таможенного союза.

Прокуратура проверит, насколько соблюдаются законы при госзакупках, и даст оценку действиям или бездействию заказчиков, обязанных контролировать исполнение муниципальных контрактов, а также действиям поставщика.

ИА «Орелград»