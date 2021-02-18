Клычков продлил «ковидные» ограничения до конца марта

Решение приняли на заседании регионального оперштаба

На заседании регионального оперштаба по COVID-19 решили продлить санитарные ограничения до 31 марта 2021 включительно, сообщило правительство Орловской области. Орловцам по-прежнему придётся соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а заведениям — пользоваться антисептиками и рециркуляторами воздуха.

По мнению губернатора Орловской области Андрея Клычкова, заболеваемость в области находится под контролем, но снимать ограничения ещё рано. «Окончательная победа над эпидемией возможна только при условии высокого уровня иммунизации населения», — подчеркнул глава региона. Он также отметил, что вакцину в Орловскую область поставляют в плановом режиме.

По информации орловского Роспотребнадзора, заболеваемость в регионе постепенно снижается, но показатель на 100 000 человек остаётся высоким и составляет 16,01 против 8,74 по России.

ИА «Орелград»