Сотрудника «Орелгосзаказчика» арестовали по делу о футбольном поле

18.2.2021 | 17:13 Новости, Общество

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По версии следствия, его действия привели к убытку более чем на 12 млн рублей.

Суд заключил под стражу главного специалиста отдела строительного контроля «Орелгосзаказчика». Госслужащего подозревают в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, в июле 2019 года администрация Знаменки заключила муниципальный договор с «Пром-экологией» на строительство футбольного поля с искусственным газоном.
Проконтролировать работы должен был «Орелгосзаказчик», с которым также подписали контракт.

Подозреваемый был ответственным за контроль строительства, но свои должностные обязанности не исполнил, оставив подрядчика без надзора, хотя при этом лично подписывал акты выполненных работ.

В результате такой халатности подрядчик сэкономил на материалах и нанес ущерб области на сумму более 12 млн рублей. В феврале чиновника задержали. Следователь ходатайствовал о заключении под стражу, прокурор ходатайство поддержал, а суд удовлетворил. Следствие продолжается.

Гендиректор «Пром-экологии» также задержан. Имя фигуранта не раскрывается, но по открытым данным это Василий Кольцов. Отметим, что и знаменские чиновники, и специалист «Орелгосзаказчика» вряд ли заглядывали в эти данные: официально в компании не трудоустроено ни одного человека, при этом в ее адрес подано несколько исков.

Главой Орловского района во время строительства футбольного поля был Юрий Парахин, нынешний мэр Орла. Учитывая то, что объект создавали в рамках нацпроекта «Демография», он наверняка должен был следить за его возведением.

ИА «Орелград»

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