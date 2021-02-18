В Орле из пожара в общежитии спасли пять человек

Еще шестерых эвакуировали

В Орле днем 18 февраля случился пожар в общежитии на улице Маринченко. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.

Сигнал о происшествии поступил в 12.22. Пожар возник на четвертом этаже. Спасатели сосредоточились на спасение людей из здания. Газодымозащитники вывели из задымленных помещений пятерых человек и помогли эвакуироваться еще шестерым.

«Очаг возгорания находился в одной из комнат на четвертом этаже. В течение 20 минут пожар был локализован. Причину возгорания предстоит выяснить инспекторам», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»