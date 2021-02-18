В Орле полицию попросили проверить 60 тонн неизвестной «молочки»

В Орле пресечена попытка легализовать сомнительную продукцию.

Как пояснили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора, попытка введения в оборот 60 тонн молочной продукции неизвестного происхождения в Орловской области была пресечена при помощи мониторинга государственной информационной системы «Меркурий».

Следы этой истории тянутся еще с декабря 2020 года. Именно тогда уполномоченным лицом некоего ООО, зарегистрированного на улице Высоковольтной в Орле, в указанную систему была внесена информация о 40 тоннах сухого обезжиренного молока и 20 тоннах сливочного масла. При этом в качестве дат выработки были указаны 4, 8 и 19 июня 2019 года. А вот сведения о входящих сопроводительных документах, подтверждающих качество и безопасность продукции, указаны не были.

«В качестве производителей уполномоченным лицом были указаны молокоперерабатывающие предприятия Республики Чувашия, Новосибирской области и Республики Татарстан, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — Однако, согласно данным системы «Меркурий», эти предприятия не осуществляли выработку сухого молока и сливочного масла в обозначенные даты».

Впрочем, орловского посредника это совершенно не смущало. Сомнительная «молочка» была направлена орловским ООО на предприятия Краснодарского края, Крыма, Северной Осетии, Москвы и Ставропольского края. Как считают специалисты, подобные сделки могут свидетельствовать о легализации в Орле продукции, полученной незаконным путем.

«Соответствующая информация направлена в УМВД России по Орловской области и территориальные управления Россельхознадзора для принятия мер в рамках компетенции, а также предприятиям, указанным в качестве производителей и получателей товаров», — добавили в контролирующем органе.

Кроме того, учетная запись уполномоченного лица уже аннулирована, а в отношении подозрительного ООО составлен административный протокол.

ИА «Орелград»