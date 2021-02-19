Орловцы положили на вклады более 100 млрд рублей

19.2.2021 | 8:46 Новости, Экономика

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В целом на «орловских» счетах с учетом бизнеса хранится почти 130 млрд рублей

К началу 2021 года на счетах орловцев находилось почти 130 млрд рублей — на 10% больше, чем годом ранее. Об этом «Орелграду» сообщили в орловском отделении Центробанка.

Большая часть от этой суммы — вклады граждан. На 1 января они составляли более 100 млрд рублей — как в рублях, так и в валюте. По сравнению с началом 2020 года орловцы увеличили накопления в банках на 7,2%.

«Вклады юридических лиц составляют чуть меньше 13 млрд рублей – это на 16,8% больше, чем в начале 2020 года. Заметнее всех приумножили свои сбережения индивидуальные предприниматели — на счетах ИП хранится немногим меньше 4 млрд рублей (на 31,8% больше, чем год назад)», — говорится в сообщении.

В основном орловцы предпочитают хранить сбережения в рублях – вклады в валюте составляют всего 6,5%.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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