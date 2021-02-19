Орловские «мусорщики» пошли в гору в 2021 году

В Орловской области резко вырос объем утилизации отходов.

В январе 2021 года промышленное производство в Орловской области выросло на 3,7 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2020 года. Такие данные приводит Орелстат. В разрезе отраслей рост показал, например, сырьевой сектор, показатели работы которого увеличились на 0,5 процента. Однако это далеко не региональный лидер. Некоторые отрасли совершили настоящий экономический рывок.

Так, сфера энергетики, тепло- и газоснабжения по сравнению с январем 2020 года увеличила показатели своей работы на 16,7 процента, а отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 32,7 процента. В тоже время обрабатывающие производства неожиданно продемонстрировали снижение объемов на 0,4 процента.

«Ключевое влияние на формирование индекса промышленного производства в Орловской области оказывают предприятия, занимающиеся обрабатывающими производствами и обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха», — резюмируют в Орелстате.

Также сообщается, что производство электроэнергии, пара и горячей воды в регионе в январе 2021 года по сравнению с показателями годичной давности выросло на 4,9 и 5,3 процента соответственно.

ИА «Орелград»