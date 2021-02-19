Орловский транспорт стоит с самого утра

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

19 февраля Орел уже с утра стоит в пробках. Об этом говорят многочисленные жалобы в социальных сетях.

В частности, в заторе погрязло Болховское шоссе: водители сообщают, что из-за ДТП неподалеку от школы милиции автомобили продвигаются со скоростью 10 метров в минуту.

Еще одна пробка возникла в районе 1-й Посадской улицы. Затор зафиксирован на улице Васильевской в сторону Тургеневского моста, а также на самом мосту в сторону Советского района.

ИА «Орелград»