Парахин заявил, что не боится отставки из-за ярмарок

На сегодняшней пресс-конференции мэр сказал, что если депутаты проголосуют за его отстранение, он сам напишет заявление об увольнении.

19 февраля на утренней пресс-конференции глава администрации Орла Юрий Парахин прокомментировал претензии в личном интересе к переносу ярмарок с площадей Жукова и Комсомольской.

Мэр утверждает, что в соответствии с федеральным законом он еще в 2019 году передал свои доли в коммерческих предприятиях в доверительное управление и тем самым нивелировал конфликт интересов.

«Компании, доли в которых я передал в доверительное управление, действительно с 2013 года занимаются ярмарочной деятельностью. Но ярмарками выходного дня они никогда не занимались и не планировали. Это совсем другой формат», — утверждает Парахин (цитата по «Вечернему Орлу»).

По словам градоначальника, согласно федеральному закону термин «личная заинтересованность» предполагает получение какой-либо выгоды.

«Я требования закона исполнил в 2019 году, и, поверьте, что если бы сейчас в этом вопросе реально была бы какая-то личная выгода, то в отношении руководства города применили бы совсем другой кодекс и совсем другую статью», — подчеркнул мэр.

В ответ на вопрос, планирует ли он оспорить решение комиссии о его личной заинтересованности в перемещении ярмарок, Парахин ответил, что подумает.

«Если необходимое по уставу города количество депутатов вынесет вопрос о моем отстранении, я буду готов оставить этот пост и сам написать заявление об уходе», — ответил мэр.

При этом Парахин заявил, что не будет переносить ярмарки с привычных мест. Его действия проконтролирует областной прокурор Владислав Малкин.

Напомним, при проверке плана размещения ярмарок на 2021 год областная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства. Оказалось, что предпринимателям вместо привычных мест предложили разные площадки, в том числе территории фирмы «Золотой век» с Южного рынка.

Это ни что иное, как «кошелёк» Парахина — уйдя на госслужбу, он передал фирме в доверительное управление свои доли в компаниях «Партнёр», «Универсал» и «Союз», и не уведомил горсовет о конфликте интересов, хотя по закону должен был это сделать.

ИА «Орелград»