В мае в Орловской области хотят открыть центр ЭКО

19.2.2021 | 17:32 Медицина, Новости

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Об этом рассказал глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин

В Орловской области планируют открыть центр экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин. «Ориентировочно в апреле-мае мы планируем запустить работу центра», — отметил он.

По словам Залогина, сейчас центр оснащают необходимым оборудованием и мебелью, а в марте планируется получить разрешения Роспотребнадзора по Орловской области и других органов.

Глава облздрава уточнил также, что открыть центр хотели ещё в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 проект пришлось отложить.

ИА «Орелград»

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