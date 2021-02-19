В Орле закрыли дело о фальсификации на выборах в Госдуму

Виновный член избиркома заплатит судебный штраф.

Поставлена точка в уголовном деле, возбужденном в отношении секретаря участковой избирательной комиссии – вступило в силу решение Орловского районного суда, в конце прошлого года постановившего дело закрыть. Женщина обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.142 УК РФ (фальсификация избирательных документов).

Органами предварительного расследования было установлено, что преступление было совершено в период проведения выборов депутатов Государственной Думы РФ 7-го созыва. Обвиняемая была секретарем участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. По версии следствия, у нее внезапно сформировался умысел на искусственное завышение показателей явки избирателей по сравнению с другими избирательными участками и «получения тем самым положительной оценки своей деятельности со стороны руководства территориальной избирательной комиссии».

Для этого она решила сфальсифицировать избирательные документы, а именно: заявления избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования и избирательных бюллетеней для голосования. Реализуя этот план, перед самым закрытием участка, то есть незадолго до 20 часов вечера, она умышленно внесла в бланки заявлений избирателей заведомо ложные сведения о получении 14-ю избирателями бюллетеней для голосования. Подписи этих избирателей в заявлениях она подделала лично.

Затем она выдала бюллетени сама себе, заполнила их «по своему усмотрению» и опустила их в урну для голосования. Тем самым нарушила охраняемые законом интересы общества и государства. Однако когда дело дошло до суда, следователь по особо важным делам подал ходатайство о его прекращении. Обвиняемая это ходатайство поддержала, а представитель прокурора выразил свои возражения.

Суд учел то, что обвиняемая вину признала и что по месту жительства и работы она характеризуется положительно. Кроме того, она «приняла меры по заглаживанию вреда». В результате суд постановил освободить женщину от уголовной ответственности и обязать ее выплатить судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, летом 2020 года аналогичное решение было вынесено судом Залегощенского района. Там на фальсификации бюллетеней попалась член участковой избирательной комиссии, которая выдала «избирателю» не один, а сразу девять бюллетеней. В том случае дело также было закрыто, но фальсификатора привлекли к чуть более суровой ответственности – судебному штрафу в размере 200 тысяч рублей.

ИА «Орелград»