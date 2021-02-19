В Орловской области вырубят сухостой

От ветровальных и сухостойных деревьев очистят Шатиловский лес Новодеревеньковского района.

Шатиловская сельскохозяйственная станция готовится отметить 125-летний юбилей. Специалисты провели лесопатологическое обследование Новосильского лесничества в округе музея усадьбы Шатиловых в урочище Парк.

По результатам экспертизы департамент лесного хозяйства по ЦФО разрешил выборочную санитарную вырубку испортившихся деревьев. Ее начнут, как только позволят погодные условия.

Шатиловский лес входит в категорию ценных лесов. За пределами региона в узких кругах известны его реликтовые насаждения – лиственницы. Многим из них уже почти 200 лет, 174 дерева внесены в госреестр.

Помимо лиственницы в Шатиловском лесу растут такие редкие деревья как сосна Веймутова, сосна Муррея, сосна Банкса, орех маньчжурский, бархат амурский, пихта сибирская и другие.

Утверждают, что исследования провели осторожно и тщательно. По словам специалистов, ни одно ценное дерево не должно пострадать.

ИА «Орелград»