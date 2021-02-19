Верховный суд проверит ошибки орловских экспертов. Возможно, из-за них невиновный сидит в тюрьме уже 7 лет

19.2.2021 | 15:29 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Судмедэкспертов подозревают в нарушениях по делу об убийстве 2013 года

Верховный суд РФ проверит заключения орловских судмедэкспертов по делу о бытовом убийстве 2013 года. Их подозревают более чем в 60 грубых нарушениях при проведении экспертизы, узнал «Коммерсант».

Речь идёт о деле 46-летнего орловца Вячеслава Савельева. По версии следствия, он и его приятель Вадим Хомчик в феврале 2013 года выпивали у Савельева дома и до смерти избили своего собутыльника во время пьяной ссоры. Сейчас осужденный на 9 лет колонии строгого режима Савельев отбывает срок в ИК-5 в Нарышкино.

На суде он утверждал, что только один раз ударил гостя и заломил ему руку, а смертельные травмы потерпевшему нанёс Вадим Хомчик. Он подтвердил показания Савельева, но суд не принял это во внимание.

Делом заинтересовался адвокат Игорь Чернецкий и привлёк к изучению судмедэксперта Елену Кучину, которая известна тем, что разоблачила ситуацию с «пьяным мальчиком». Чернецкий заявил, что обвинение основано на 4 экспертизах, которые не выдерживают никакой критики.

«Причина смерти [потерпевшего] не уточнена, так как механизм образования внутричерепной патологии не установлен», — пояснила Кучина. Она также рассказала о нескольких десятках нарушений во всех 4 экспертизах.

Чернецкий, ныне адвокат Савельева, и Кучина требуют привлечь орловских судмедэкспертов к уголовной ответственности за заведомо ложное заключение. Тем не менее, по мнению Кучиной, орловское бюро судебной медицинской экспертизы не является исключением, потому что подобные злоупотребления происходят и в других регионах страны.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования