За сутки «сотрудники банка» выманили у трёх орловцев почти 1 млн рублей

19.2.2021 | 16:46 Новости, Происшествия

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Следуя инструкциям, жертвы переводили мошенникам шестизначные суммы

За прошедшие сутки мошенники выманили у трёх жителей области почти 1 млн рублей. Во всех случаях преступники представлялись службой безопасности банка, сообщило УМВД по Орловской области.

В первом случае мошенники позвонили 73-летней жительнице Советского района Орла и сказали, что по её счёту проводят подозрительные платежи. Пенсионерка сообщила данные своего счёта и лишилась 317 000 рублей.

Похожим образом злоумышленники обманули жительницу Северного района Орла 1985 года рождения и 40-летнего жителя Нарышкино. Жертвы перевели на счёт преступников 490 000 и 110 000 рублей соответственно.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

ИА «Орелград»

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