Фонд ЖКХ приостановил выделение денег Орловской области

Причиной приостановки финансирования стали грубые нарушения.

Фонд содействия реформированию ЖКХ рассмотрел годовые отчеты за 2020 год, представленные Орловской, Смоленской и Ульяновской областями. Результаты заседания для нашего региона оказались неутешительными. Как сообщил департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ, в отношении Орловской области принято решение о приостановке предоставления финансовой поддержки Фонда.

«Регионом до 31 декабря 2020 года не обеспечено заключение договоров, исполнение которых позволит обеспечить расселение не менее 90 процентов общей площади аварийного жилищного фонда, предусмотренной этапом 2020-2021 годов программы переселения, — говорится в официальном сообщении. — Предоставление финансовой поддержки приостановлено на сумму 15,49 миллиона рублей до устранения выявленных нарушений».

Как уже писал «Орелград», 16 февраля стало известно о возбуждении уголовного дела по факту халатности, допущенной должностными лицами при реализации другой программы, реализуемой под патронажем Фонда ЖКХ, — программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области.

Согласно информации регионального СУ СК России, с января 2018 года по декабрь 2020 года сотрудники облдепартамента строительства не обеспечивали необходимый контроль за деятельностью регионального фонда капремонта. В результате были сорваны сроки завершения работ в 43 многоквартирных домах на территории Орловской области, хотя денег на это хватало. По данным следствия, в наличии имелось более 1 миллиарда рублей.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации», — отметили в СУ СК.

ИА «Орелград»