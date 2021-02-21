Под Орлом осудили пьяного водителя, улетевшего в кювет

Суд дал мужчине шанс на исправление без реального лишения свободы.

Уголовное дело о повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения было рассмотрено Колпнянским районным судом Орловской области. Перед ним предстал местный житель, получивший обвинение по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как пояснили в пресс-службе райсуда, в сентябре 2020 года подсудимый стал виновником ДТП. Он сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Водитель не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и перевернулась. При выяснении обстоятельств аварии было установлено, что данный гражданин ранее был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В январе 2020 года возбужденное в отношении него административное дело рассмотрел мировой суд. Тогда виновник получил стандартное наказание – 30 тысяч рублей штрафа с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года. Несмотря на это, мужчина вновь сел за руль пьяным, да еще и без прав.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, в частности наличие у подсудимого малолетних детей. В результате виновному было назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, срок лишения его водительских прав был продлен до 2 лет. Приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»