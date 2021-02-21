Строители испортили землю под Орлом

Плодородный слой почвы был уничтожен при разработке карьера.

О грубом нарушении требований земельного законодательства сообщило территориальное управление Россельхознадзора. Неприглядный случай произошел в Глазуновском районе Орловской области. В конце прошлого года инспекторы провели там плановый осмотр. В результате на территории Богородского сельского поселения они зафиксировали факт уничтожения плодородного слоя почвы на земельном участке сельхозназначения.

Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, нарушение было допущено при разработке карьера. Строители в ходе своей работы перемешали плодородный слой почвы с глинами, нижележащими слоями. Было проведено административное расследование, в результате которого подозрение пало на компанию «СтройАльянс».

По мнению контролирующего ведомства, именно она «осуществляла вскрышные работы в Богородском месторождении песка на соседнем земельном участке, отведенным к землям промышленности». Согласно результатам геодезической съемки, площадь перекрытия плодородного слоя почвы составила 335,4 квадратных метра.

«В ходе осмотра территории были отобраны образцы почвы для исследования на агрохимические показатели, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Согласно заключению эксперта подведомственного службе ФГБУ ЦНМВЛ на земельном участке установлено ухудшение качественного состояния окружающей среды в связи с уничтожением плодородного слоя почвы».

Точка была поставлена только сейчас – управление Россельхознадзора привлекло указанную компанию к административной ответственности в виде штрафа.

ИА «Орелград»