У орловских заключенных изъяли сотни мобильников

В УФСИН подвели итоги деятельности подразделений в 2020 году.

Пресс-служба регионального управления ФСИН России по Орловской области опубликовала отчет о заседании коллегии этой службы. На нем был рассмотрен вопрос об итогах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2020 год. С основным докладом выступил начальник УФСИН Владимир Волосевич. Он отметил, что оперативная обстановка оставалась управляемой. В регионе не было допущено массовых беспорядков в режимных учреждениях и побегов осужденных из-под охраны.

«В 2020 году продолжалась работа, направленная на предотвращение доставки запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений, — рассказал Владимир Волосевич. — Прежде всего, это касается средств мобильной связи. Всего в 2020 году изъято 297 сотовых телефонов. За передачу либо попытку передачи запрещенных предметов осужденным задержаны 16 граждан, 15 из них привлечены к административной ответственности».

Начальник регионального УФСИН добавил, что в режимных учреждениях региона большое внимание уделяется контролю за качеством несения службы сотрудниками караулов и дежурных смен с помощью видеокамер. Всего на объектах установлено и используется 1230 камер видеонаблюдения, из которых 1074 — цветного изображения, а 16 — купольного исполнения с высокой разрешающей способностью.

«Эффективное обеспечение правопорядка как на территории учреждений, так и за их пределами, невозможно без взаимодействия всех правоохранительных органов, — напомнил Владимир Волосевич. — В 2020 году УФСИН России по Орловской области и подчиненными учреждениями приняты меры, направленные на повышение результатов в данной сфере деятельности. В рамках взаимодействия в 2020 году органам внутренних дел направлено 547 инициативных сообщений, оказано содействие в раскрытии 252 преступлений».

Добавим, что согласно приведенной статистике, общая численность тех, кто содержится в учреждениях УФСИН, по сравнению с предыдущим годом снизилась и составила 3476 человек, или 70,3 процента от установленного лимита.

ИА «Орелград»