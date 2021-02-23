В орловской библиотеке запретили хранить лампадное масло

Требования к использованию объекта утвердили областные власти.

В Орловской области утверждено охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения, расположенного в Мценске. Речь идет о памятнике архитектуры «Здание библиотеки им. И. С. Тургенева», расположенном на улице Ленина в этом райцентре. Соответствующий приказ издало региональное управление по государственной охране объектов культурного наследия.

Это здание было построено в конце XVIII – начале XIX веков. Оно включено в единый государственный реестр памятников истории и культуры Российской Федерации. Охранное обязательство предъявляет ряд обязательных требований по его использованию и содержанию. Прежде всего, владелец обязан поддерживать здание в надлежащем состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны.

Речь идет о надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, причем расходы собственник должен брать на себя. Охранным обязательством установлен ряд запретов. Например, нельзя использовать здание библиотеки имени Тургенева для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло.

Также запрещено использовать его под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер, фасад и территорию. Нельзя размещать в библиотеке и оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции, независимо от мощности. Запрещено размещение лабораторий, связанных с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.

ИА «Орелград»