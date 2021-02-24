Полиция задержала орловца с рюкзаком наркотиков

24.2.2021 | 16:59 Новости, Общество

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32-летний мужчина делал закладки на территории города

Сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Орла по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Мужчину поймали с поличным в Заводском районе города. Полицейские обнаружили в его рюкзаке и карманах 10 подозрительных свёртков. Как установила экспертиза, изъятое оказалось синтетическим наркотиком.

Кроме того, в Советском районе полицейские нашли тайник с тем же веществом. Его подозреваемый сделал ранее.

На мужчину завели уголовное дело, он помещён под стражу. В настоящий момент устанавливается, через какие каналы наркотики попали в Орловскую область.

ИА «Орелград»

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