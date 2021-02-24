В облсовете обсудили превращение Орловского района в муниципальный округ

Профильный комитет областного совета 24 февраля все же собрался на рассмотрение законопроектов губернатора Андрея Клычкова о превращении Орловского района в муниципальный округ. Вопрос должны были обсудить ещё 20 февраля, но тогда заседание отменилось — по данным «Орелграда», после протеста прокуратуры.

Представитель администрации губернатора Светлана Зоць заявила, что объединение сельских поселений инициировали «снизу» — чиновники в глубинке выдвинули предложение, поддержанное на публичных слушаниях. «Наверху» проверили документы и инициативу поддержали, после чего Клычков и внёс законопроект. Зоць попросила комитет поддержать документ.

Чиновница уточнила, что все сельсоветы останутся работать. Председатель комитета Валерий Савин заинтересовался, в чем же тогда экономия бюджетных средств на чиновниках. Ему ответили, что под сокращение попадут главы поселений и сельские депутаты. Однако Савин все равно спросил, «что это даст людям». Зоць отметила, что область не была инициатором превращения района в округ.

Затем слово взял спикер облсовета Леонид Музалевский. Он заявил, что после превращения в округ у него будет единый бюджет, поэтому экономия произойдёт, «хотим мы этого или не хотим».

Депутат от ЛДПР Олег Бухтияров обратил внимание, что согласие населения «выражено представителями органов» власти. По словам Бухтиярова, «те, кто присутствовал на публичных слушаниях — это ещё не население». Есть люди, которые даже не знают о реформе. Вдовин подчеркнул, что процедура предусмотрена федеральным законом, «а если собирать людей на площади и спрашивать их мнение, то это уже вече».

Врио главы Орловского района Лилия Пиняева заявила, что по вопросу прошло 18 публичных слушаний. Райсовет депутатов заключил, что «все население высказалось единогласно за, против и воздержавшихся не было, все публикации имеются». Она попросила поддержать законопроект, также сославшись на единый бюджет. «Сейчас требуется балансировать бюджеты всех сельских поселений, что неудобно» — , заключила Пиняева. Жалобы и обращения населения будут приниматься на местах, а затем «при необходимости» передаваться главе района, добавила чиновница.

Кроме того, вместо 175 депутатов после превращения в округ их останется 24, сказала врио главы Орловского района. Однако она заверила, что их ответственность возрастёт. После реформы нужно развивать институт старост сельских поселений и ТОСов — с соответствующим материальным поощрением, заявила Пиняева. «Не развалится Орловский район, потому что есть множество положительных примеров из других регионов», — сказала она.

Михаил Вдовин заявил, что сокращение числа депутатов — это не благо. В ответ на это Пиняева заявила, что подавала это как особенность, а не как плюс. Вместе с тем сократятся затраты на проведение сельских выборов и довыборов, сказала она.

Либерал-демократ Андрей Куцын спросил Пиняеву, сохранятся ли льготы на ЖКУ и «чернобыльские» выплаты. Также он поинтересовался, нужно ли будет жителям Орловского района менять отметки в паспортах и других документах. Врио главы района дала понять, что статусы всех населенных пунктов останутся без изменений, поэтому льготы сохранятся. Куцын в свою очередь поинтересовался, не отменят ли льготы при возможном присоединении Орловского МО к Орлу, но Пиняева отказалась это комментировать. Музалевский добавил, что даже если инициатива о присоединении Орла к району поступит, «льготы должны быть сохранены».

Бухтияров поинтересовался, почему реформа началась. По словам Пиняевой, ранее чиновники рассматривали простое укрупнение поселений, но в итоге отказались — ни политического, ни экономического эффекта от этого нет.

Ещё Пиняева отметила, что собираемость налогов в Орловском районе очень низкая, хотя все они идут в бюджет сельских поселений. После превращения в МО собираемость налогов может вырасти, сказала врио главы района.

Бухтияров поинтересовался, куда власти собираются деть 17 сокращённых глав поселений. Пиняева допустила, что они могут стать депутатами «и дальше болеть за свой округ». Вдовин справедливо отметил, что им будет не на что кормить семьи, ведь депутаты не получают деньги. В ответ чиновница заявила, что экс-главы могут стать руководителями казенных учреждений по своим сельпо и совмещать эту работу с депутатством.

В конце концов глава комитета Валерий Савин предложил не голосовать по вопросу сейчас, а собраться 1 марта — за день до сессии. Музалевский высказал идею принять вопрос в первом чтении. Савин его поддержал. В итоге Бухтияров проголосовал против, Куцын воздержался, а остальные поддержали инициативу.

ИА «Орелград»