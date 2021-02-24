В Орловской области провалили годовой план капремонта

Глава региона Андрей Клычков потребовал ускориться.

24 февраля на аппаратном совещании областной администрации Андрей Клычков потребовал усилить работу по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Соответствующую программу приняли в 2013 году, она рассчитана до 2044 года и предполагает реконструкцию 4364 зданий площадью боле 14 млн кв. метров.

В 2020 году отремонтировали 247 домов, провели 455 аукционов, сумма подписанных договоров – 1,1 млрд. Тем не менее, годовой план выполнить не удалось: к концу декабря работы были закончены на 71%. За счет фонда капитального ремонта выполнялись три подпрограммы.

По первой планировали комплексный капитальный ремонт в 101 доме, из которых готовы только 43. При этом четыре незаконченных дома находятся в аварийном состоянии.

Вторая подпрограмма предполагала капитальный ремонт верхних конструкций 222 домов – починили 189 крыш.

По третьей подпрограмме рассчитывали заменить 112 лифтов в 20 домах, однако новые лифты установлены лишь в 15 домах.

«Вопрос капитального ремонта в многоквартирных домах, замены кровли и устаревших лифтов непосредственно затрагивает интересы большого числа орловцев и имеет высокую социальную значимость. И, безусловно, остается на самом жестком контроле», − заявил губернатор, дав подчиненным ряд получений и рекомендаций по реализации госпрограммы.

ИА «Орелград»