Житель Орла спас тонувшую собаку

24.2.2021 | 10:10 Видео, Новости, Общество, Происшествия

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21 февраля в социальную сеть выложили видео, как неравнодушный орловец вытаскивает животное из ледяной воды Орлика.21 февраля в социальную сеть выложили видеозапись, на которой собака тонет в Орлике в детском парке. Один из прохожих не смог пройти мимо – молодой человек вытащил животное из ледяной воды под одобрительные крики снимающего.

В комментариях к записи спасителя называют героем и настоящим мужчиной. Увы, личность спасителя не установлена.

Как тут не вспомнить, что приют для бездомных животных до сих пор не построен, не смотря на все обещания областного правительства: на недавнем брифинге глава региона Андрей Клычков поведал, что бюджет на 2021 год не предусматривает его строительства. Посему проблема с бродячими собаками в Орле остается открытой.

ИА «Орелград»

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