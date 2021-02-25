Мастер-класс экстремального вождения в центре Орла попал на видео

25.2.2021 | 16:53 Видео, Закон и порядок, Новости, Происшествия

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В социальную сеть выложили очень дерзкое видео.

Сегодня в социальную сеть попала уникальная видеозапись: орловец, пожелавший остаться неизвестным, показывает водителям города, как правильно обращаться с машиной.

Полностью затонированный автомобиль ВАЗ-2114, мастерски вытворяющий всевозможные дорожные финты, был замечен возле здания областной администрации, на улице Горького и в районе гостиницы «Орел».

«Четырнадцатая» металась из полосы в полосу, преимущественно двигаясь по встречной. При этом водитель игнорировал разметку, светофоры и пешеходные переходы — профессионалам это ни к чему: участники дорожного движения не были ни сбиты, ни смяты, ни задеты еще каким-либо образом.

Внешний вид автомобиля столь же концептуален, сколь и стиль вождения гонщика: спереди бампер отсутствует, ржавые, но не сломленные крылья украшают знак доллара и загадочная надпись «1.Kh_001». По бокам красуются надписи: «пешки в сторону» и «пропускай не дорос» слева и справа соответственно. Сзади же шофер обращается к очевидцам: «учись сынок». Орфография «аэрографий» сохранена.

Искренне надеемся, что рано или поздно полиция выйдет на виновника событий, ведь водитель такого класса им точно не помешает, например, в погонях за преступниками. Стране нужны герои.

ИА «Орелград»

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