Пострадавшего на Красном мосту подростка выписали из больницы

Об этом сообщил омбудсмен по правам ребёнка в Орловской области Константин Домогатский.

Врачи НКМЦ им. З.И. Круглой выписали 17-летнего парня, который был ранен осколком рельсы на Красном мосту. Об этом сообщил орловский омбудсмен по правам ребёнка Константин Домогатский на своей странице в ВК.

В социальной сети он рассказал, что узнавал у врачей о здоровье подростка и лично следил за ситуацией: «Вчера связался по телефону с отцом ребенка. Парня выписали из больницы, и он продолжает реабилитацию дома. Желаем ему скорейшего полного выздоровления!».

В СУ СК по Орловской области сообщили о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, подростка госпитализировали 9 февраля. В тот день в него попал кусок рельсы, который отлетел от строителей во время ремонта Красного моста, когда мальчик шёл по открытой для пешеходов стороне.

ИА «Орелград»