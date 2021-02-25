В Орле прокуратура довела дело «Титаника» до суда

Директоров «Союзинформа» и «Стройкома» обвиняют в хищении более 229 млн рублей при строительстве многопрофильного медицинского центра.

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против руководителя «Союзинформа», его заместителя, и главы подрядчика ООО «Стройком». Фигурантов обвиняют в мошенничестве.

С мая 2012 по декабрь 2014 года обе фирмы занимались строительством многопрофильного медицинского центра ООКБ, при этом контрактных обязательств в полной мере не выполнили и завысили стоимость работ. В результате мошенничества регион потерял 229 млн рублей.

Расследованием занималась следственная часть следственного управления областного УМВД. После выдачи обвиняемым прокурорского заключения уголовное дело направят в Советский районный суд.

ИА «Орелград»