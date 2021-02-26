Орловская полиция изъяла 82 килограмма наркотиков

Таковы итоги работы за 2020 год.

В 2020 году орловская полиция изъяла из оборота 82 килограмма наркотиков, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Такие цифры прозвучали на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. За прошедший год полицейские перекрыли 14 каналов поставки в Орловскую область запрещённых веществ и нейтрализовали 4 группы наркоторговцев.

В целом региональные правоохранители отчитались о раскрытии 4000 преступлений за 2020 год.

ИА «Орелград»