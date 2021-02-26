Орловские учителя болеют коронавирусом чаще медиков

26.2.2021 | 18:10 Медицина, Новости, Общество

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Госслужащие попали на третье место по заболеваемости.

Работники образования больше всех в Орловской области болеют COVID-19. Такие данные озвучил региональный оперштаб 25 февраля.

Глава управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев заявил, что общая доля педагогов в структуре заболевших среди работающего населения составляет 17,6%. Медицинские работники болеют реже (14,1%), а 10,2% заражений среди работающих орловцев приходится на госслужащих.

За прошедшую неделю заболеваемость снизилась среди продавцов хозтоваров, водителей, рабочих заводов. Тем не менее, продавцы продуктов питания, работники пищевой промышленности, сотрудники в сферах культуры и услуг стали болеть чаще.

В целом за минувшую неделю работающие орловцы стали заболевать коронавирусом на 8% реже.

ИА «Орелград»

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