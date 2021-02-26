Орловского экстремального гонщика задержали

Оказалось, мастер-класс шофер давал без водительских прав.

26 февраля сотрудники ГИБДД установили личность водителя, накануне поставившего на уши дороги города Орла. Им оказался 31-летний парень, не имеющий прав на управление автомобилем. Орловец признал вину.

В отношении лихача составили 14 протоколов по разным статьям КоАП, среди которых: вождение без прав, неоднократный проезд на красный свет и выезд на встречную полосу, препятствие движению пешеходов и езда по тротуару.

Напомним, вчера в социальную сеть выложили видео, где полностью тонированный полуразвалившийся автомобиль ВАЗ 2114 на собственном примере показывает, за какие нарушения ПДД последует суровое наказание.

«Четырнадцатую» молодой человек одолжил у знакомого. Машину увезли на штрафстоянку, сообщает пресс-служба УМВД Орловской области.

ИА «Орелград»