В Орле опять хотят переложить асфальт на Карачевской

26.2.2021 | 13:11 ЖКХ, Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Дорога попала в предварительный перечень УКХ на 2022 год.

В 2022 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» управление коммунальным хозяйством города Орла планирует отремонтировать следующие участки улично-дорожной сети:

  • ул. Гостиная;
  • ул. Карачевская;
  • ул. Пушкина (от Красного моста до ул. Старо-Московской);
  • Карачевское шоссе;
  • ул. Мостовая;
  • ул. Раздольная (от ул. Михалицына до ул. Бурова);
  • ул. Космонавтов;
  • ул. Бурова;
  • ул. Комсомольская (от Кромского до Карачевского шоссе, от ул. Красина до ул. Гостиной);
  • ул. Ломоносова;
  • Бульвар Молодежи;
  • ул. Германо;
  • ул. Березовая;
  • пер. Ремонтный;
  • ул. Пионерская.

Предварительный список окончательно утвердят, когда станут известны объёмы финансирования на 2022 год. Тем не менее, УКХ уже сейчас составляет необходимые документы.

К примеру, «Геосервис» готовит проектную смету на улицы Ломоносова, Бурова, Космонавтов и Карачевское шоссе к апрелю 2021 года, а позднее займётся разработкой ПСД на улицы Гостиную, Карачевскую и Комсомольскую. УКХ подготовит документы на оставшиеся 7 объектов.

Напомним, беда с дорожным покрытием на улице Карачевская длится с 2016 года. Тогда компания «Арида» отфрезеровала дорогу и бросила ее, оставив в состоянии невозможном для проезда. В 2017 году власти предприняли ещё одну попытку отремонтировать Карачевскую, но в итоге расторгли контракт с подрядчиком.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования