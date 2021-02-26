В Орле опять хотят переложить асфальт на Карачевской

Дорога попала в предварительный перечень УКХ на 2022 год.

В 2022 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» управление коммунальным хозяйством города Орла планирует отремонтировать следующие участки улично-дорожной сети:

ул. Гостиная;

ул. Карачевская;

ул. Пушкина (от Красного моста до ул. Старо-Московской);

Карачевское шоссе;

ул. Мостовая;

ул. Раздольная (от ул. Михалицына до ул. Бурова);

ул. Космонавтов;

ул. Бурова;

ул. Комсомольская (от Кромского до Карачевского шоссе, от ул. Красина до ул. Гостиной);

ул. Ломоносова;

Бульвар Молодежи;

ул. Германо;

ул. Березовая;

пер. Ремонтный;

ул. Пионерская.

Предварительный список окончательно утвердят, когда станут известны объёмы финансирования на 2022 год. Тем не менее, УКХ уже сейчас составляет необходимые документы.

К примеру, «Геосервис» готовит проектную смету на улицы Ломоносова, Бурова, Космонавтов и Карачевское шоссе к апрелю 2021 года, а позднее займётся разработкой ПСД на улицы Гостиную, Карачевскую и Комсомольскую. УКХ подготовит документы на оставшиеся 7 объектов.

Напомним, беда с дорожным покрытием на улице Карачевская длится с 2016 года. Тогда компания «Арида» отфрезеровала дорогу и бросила ее, оставив в состоянии невозможном для проезда. В 2017 году власти предприняли ещё одну попытку отремонтировать Карачевскую, но в итоге расторгли контракт с подрядчиком.

ИА «Орелград»