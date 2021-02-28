В Орле в 6 раз выросло число нарушений общественного порядка

Удивительную тенденцию подметили в Орловском областном суде.

Как уже писал «Орелград», Орловский областной суд подвел итоги деятельности судов региона в 2020 году. Один из разделов доклада, с которым выступила председатель облсуда Елена Суворова, посвящен практике рассмотрения дел об административных правонарушениях. Спикер отметила, что в структуре таких дел наибольшая доля – 88,7 процента — в минувшем году пришлась на правонарушения, посягающие на общественный порядок и безопасность.

«Количество дел данной категории возросло более чем в 6 раз (в 2020 году – 4745 дело, в 2019 году – 785 дел), что сказалось на общем увеличении дел об административных правонарушениях, рассмотренных районным судами, — уточнили в пресс-службе Орловского облсуда».

В целом за год в Орловской области виновными в совершении административного правонарушения были признаны 28 874 лиц, 75 процентов из которых составляют физические лица, то есть простые граждане. В основном назначались наказания в виде штрафа, предупреждения и административного ареста.

«В работе мировых судей преобладают дела о неуплате административного штрафа – почти 23 процента и о правонарушениях в области дорожного движения – 19, 3 процента», — добавили в облсуде.

ИА «Орелград»