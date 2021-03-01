Профильный комитет одобрил превращение Орловского района в муниципальный округ

Реструктуризация Орловского района продолжается.

Сегодня на заседании горсовета депутаты рассмотрели вопросы предстоящей реструктуризации органа власти. Следует отметить, что это уже второе заседание по данному вопросу — в первый раз решение не приняли. Сейчас мнения заседающих так же разделились.

К примеру, начальник управления региональной политики и развития местного самоуправления Светлана Зоць поддержала законопроект.

В частности, она отметила, что в целях поддержания областного законодательства в актуальном состоянии необходимо одновременное принятие проекта закона о внесении изменений в региональный закон «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Орловского района Орловской области» и проекта закона «О преобразовании муниципальных образований Орловской области, входящих в состав Орловского района Орловской области, путём их объединения во вновь образованное муниципальное образование Орловской области с наделением его статусом муниципального округа».

Как отметила Светлана Алексеевна, в качестве муниципальных образований закреплены сельские и городское поселения Орловского района Орловской области, а также Орловский район Орловской области. Данные муниципальные образования в силу вышеуказанного преобразования утрачивают соответствующий статус.

Против этого решения проголосовали депутаты от ЛДПР Андрей Куцын и Олег Бухтияров.

После обсуждения вопрос было рекомендовано рассмотреть в рамках ближайшего заседания областного Совета.

ИА «Орелград»