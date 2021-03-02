Орловцев ждёт гололедица на дорогах

Такие данные предоставил Орловский гидрометцентр

С 3 по 5 марта Орловскую область ждут перепады температуры и гололедица на дорогах, сообщили в региональном УГИБДД УМВД, ссылаясь на гидрометцентр.

В период с 21:00 2 марта до 21:00 3 марта в Орле и области будет облачно с прояснениями, ночью пройдёт небольшой снег, на дорогах появится гололедица. Температура будет колебаться от -2.. -5 градусов мороза ночью до 2..7 тепла днём. Ветер северо-западный, с порывами до 13 м/с.

4 и 5 марта температура воздуха также будет нестабильной, сохранится гололедица. 4 числа ветер усилится, его скорость достигнет 16 м/с. Днём 5 марта ветер ослабнет до 4-9 м/с, пройдёт мокрый снег.

ИА «Орелград»