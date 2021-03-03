Клычков велел перевести 1,2 млрд в особую экономическую зону

3.3.2021 | 7:30 Новости, Экономика

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Губернатор принял решение о крупной бюджетной инвестиции.

Глава Орловской области Андрей Клычков издал постановление о довольно крупных бюджетных инвестициях. Согласно этому документу, в 2021-2024 годах деньги из областного бюджета будут перечислены акционерному обществу «Корпорация развития Орловской области». Речь идет о немалой сумме в 1,189 миллиарда рублей. Из них уже в 2021 году акционерному обществу должно быть предоставлено 247 казенных миллионов. 

Судя по постановлению, средства предназначены для инвестирования в капитальное строительство объектов инженерной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел». Напомним, она создана на территории Мценского района. Часть средств постановлением разрешено тратить и на «иные объекты особой экономической зоны».

Принимая такое решение, губернатор сослался на принятые в 2018 году областные «правила принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Орловской области». Остается только надеяться, что деньги не утекут в чей-то сторонний карман. 

 Кстати, главным распорядителем бюджетных средств в данном случае станет региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. Это через него бюджетный миллиард из областной казны должен перетечь на счета акционерного общества. Добавим, что самый крупный транш корпорация получит в 2024 году, он составит 424 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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