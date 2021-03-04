Число заражений COVID-19 на Орловщине превысило 30 600

4.3.2021 | 14:55 Новости, Общество

За сутки вновь зарегистрировали 80 случаев

Число случаев COVID-19 в Орловской области достигло 30 603, сообщили в федеральном оперштабе 4 марта. За сутки диагноз подтвердился ещё у 80 человек.

Вместе с тем 3 орловцев скончались, количество умерших от COVID-19 в регионе достигло 449 человек. Болезнь побороли 118 человек (всего за время пандемии — 27 703).

По всей России коронавирусом заразились 4 290 135 человек, из них 11 385 за последние сутки. С начала пандемии выздоровело 3 869 857 человек, умерло 87 823.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования