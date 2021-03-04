Число заражений COVID-19 на Орловщине превысило 30 600

За сутки вновь зарегистрировали 80 случаев

Число случаев COVID-19 в Орловской области достигло 30 603, сообщили в федеральном оперштабе 4 марта. За сутки диагноз подтвердился ещё у 80 человек.

Вместе с тем 3 орловцев скончались, количество умерших от COVID-19 в регионе достигло 449 человек. Болезнь побороли 118 человек (всего за время пандемии — 27 703).

По всей России коронавирусом заразились 4 290 135 человек, из них 11 385 за последние сутки. С начала пандемии выздоровело 3 869 857 человек, умерло 87 823.

ИА «Орелград»