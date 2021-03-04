«Неугодный» губернатору глава КСП рассказал о борьбе с коррупцией

Доклад Иван Левин представил на заседании региональной комиссии.

В Орле подвели итоги заседания региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции, которое провел губернатор Андрей Клычков. Освещая это событие, пресс-служба главы региона не упомянула о том, что с докладом на нем выступил председатель областной Контрольно-счетной палаты Иван Левин. Хотя работа именно этого контролирующего органа дает много ценного материала правоохранительным органам и всем иным заинтересованным лицам, которые заявляют, что сражаются с коррупцией.

Впрочем, Контрольно-счетная палата заполнила информационный пробел, обнародовав краткую версию доклада своего лидера. Сообщается, что одним из обсужденных вопросов стало «рассмотрение выявленных нарушений законодательства при обеспечении сухими пайками обучающихся, получающих бесплатное горячее питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Орла».

Иван Левин доложил, что в 2020 году КСП совместно с прокурорскими работниками проверила процедуры формирования начальной (максимальной) цены контрактов (НМЦК) на приобретение нескоропортящихся наборов пищевых продуктов. Речь идет о контрактах, заключенных в 2020 году школами Орла. В результате было установлено, что «заказчиками не осуществлялся должным образом анализ цен на рынке». Поэтому обоснование НМЦК не в полной мере соответствовало нормам Федерального закона № 44-ФЗ.

«По результату анализа цен на рынке соответствующей группы товаров установлено, что стоимость приобретенных общеобразовательными учреждениями города Орла у единственного поставщика наборов пищевых продуктов относительно альтернативных ценовых предложений поставщиков на рынке завышена (максимально) на сумму 4,3 миллиона рублей, что указывает на неэффективное использование средств, выделенных на обеспечение питанием учащихся», — говорится в сообщении КСП.

В счетной палате добавили, что правоохранительными органами региона уже «дается уголовно-правовая квалификация действий должностных лиц, допустивших выявленные нарушения». Напомним, пятилетний срок полномочий Ивана Левина на посту председателя КСП истек в этом году. На его место, как утверждали посвященные, на самом высшем региональном уровне было решено поставить Константина Паршина, руководителя главного контрольного управления губернатора.

Депутат облсовета Валентина Остроушко, комментируя происходящее, напомнила, что КСП, например, накопала много интересного при проверке реконструкции стадиона имени Ленина в Орле. Материалы легли в основу уголовного дела против Дениса Блохина – заместителя губернатора Клычкова, которого последний категорически отказался отстранять от работы на период следствия и суда.

ИА «Орелград»