Ночной пожар в мусорном контейнере перепугал орловцев

4.3.2021 | 10:57 Новости, Происшествия

Пожар ликвидировали за 10 минут

В ночь на 4 марта в Орле загорелся мусорный контейнер, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. Инцидент произошёл в многоэтажке на улице Бурова.

«Жильцы первого этажа, которые почувствовали запах дыма, самостоятельно вышли на улицу. Задымления в подъезде не было, эвакуация не потребовалась. В результате пожара выгорел пластиковый мусорный контейнер на площади 2 кв. м., в мусороприемнике закопчены стены и потолок  на площади 4 кв. м. В течение 10 минут возгорание было полностью ликвидировано», — говорится в сводке.

Пострадавших нет. Причина случившегося и материальный ущерб устанавливаются.

ИА «Орелград»

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