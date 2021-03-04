Ночной пожар в мусорном контейнере перепугал орловцев

Пожар ликвидировали за 10 минут

В ночь на 4 марта в Орле загорелся мусорный контейнер, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. Инцидент произошёл в многоэтажке на улице Бурова.

«Жильцы первого этажа, которые почувствовали запах дыма, самостоятельно вышли на улицу. Задымления в подъезде не было, эвакуация не потребовалась. В результате пожара выгорел пластиковый мусорный контейнер на площади 2 кв. м., в мусороприемнике закопчены стены и потолок на площади 4 кв. м. В течение 10 минут возгорание было полностью ликвидировано», — говорится в сводке.

Пострадавших нет. Причина случившегося и материальный ущерб устанавливаются.

ИА «Орелград»